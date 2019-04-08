Политика

23:53 08.04.2019

Порошенко: бизнеспартнеров назначать не буду

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Порошенко: бизнеспартнеров назначать не буду

Президент Украины Петр Порошенко обещает не назначать больше на ответственные должности своих бизнеспартнеров и близких людей.

"Никаких бизнеспартнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет пока он является президентом, в том числе во время второго срока", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

Президент признал свои ошибки, в частности в кадровой политике.

"Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #порошенко #назначения #украина
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