Политика

20:11 08.04.2019

У Зеленского настаивают на проведении дебатов 19 апреля на "Олимпийском", за счет избирательных фондов кандидатов

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У Зеленского настаивают на проведении дебатов 19 апреля на "Олимпийском", за счет избирательных фондов кандидатов

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отмечают, что предлагают всё же проводить дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский", профинансировать их за счет избирательных фондов претендентов на пост главы государства.

"Мы сегодня были в НОТУ и обсуждали эти вопросы. На самом деле, были предложения с нашей стороны, но пока ответа от оппонентов мы не получили. Было озвучено, что давайте проводить 19 апреля, на стадионе, и дабы не нагружать бюджет своими "хотелками", давайте проводить за счет избирательных фондов кандидатов", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" политконсультант и советник штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков.

Он убежден, что дебаты должны все-таки состояться 19 апреля. "Складывается впечатление, что просто кто-то, видимо, не очень хочет на них идти, поэтому начинает выдумывать о 14-м (апреля). С таким же успехом можно было поставить и 7-е, например, почему нет. Сегодня бы сказали - давайте проведем 7 апреля", - отметил Д.Разумков.

"Последняя пятница перед "днем тишины" – это 19 апреля. И речь шла о 19-м числе. Почему вдруг появилось 14-е – это вопрос не ко мне, это вопрос к коллегам из штаба оппонента", – указал представитель штаба В.Зеленского.

Как сообщалось, П.Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" 7 апреля заявил, что ожидает 14 апреля кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

В.Зеленский 8 апреля заявил, что его дебаты с П.Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

8 апреля спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев сообщил, что П.Порошенко придет на дебаты на Общественном телевидении 19 апреля, как этого требует закон, но не исключено, что при наличии времени он придет в тот же день и на НСК "Олимпийский"

По информации портала "Детектор медиа" со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью и СМИ Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Викторию Сидоренко, 8 апреля представители штаба кандидата в президенты В.Зеленского встретились с командой НОТУ, чтобы обсудить проведение дебатов 19 апреля. Но договоренность о том, чтобы дебаты состоялись в студии в телецентре "Карандаш", не достигнута.

Теги: #дебаты #зеленский
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