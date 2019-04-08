В штабе Порошенко допускают, что Кабмин в среду подаст президенту представление на увольнение главы Одесской ОГА Степанова

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко не исключают, что Кабинет министров в эту среду подаст представление главе государства на увольнение главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова.

"Насколько мне известно, указ об увольнении действительно не подписан, господин Степанов прав. И указ об увольнении может быть подписан лишь после того, как будет соответствующее представление Кабинета министров. Я не исключаю, что в среду Кабинет министров такое представление сделает, и тогда будет окончательное решение", - сказал спикер избирательного штаба Олег Медведев на брифинге в понедельник в Киеве.

Он отметил, что у М.Степанова есть право дискутировать с президентом и критиковать его решение.

При этом О.Медведев подчеркнул, что комментарий по данной ситуации не входит в пределы его компетенции, поскольку он не является спикером администрации президента.

Как сообщалось, на сайте президента Украины были опубликованы датированные 6 апреля указы главы государства №107/2019 и №108/2019, согласно которым П.Порошенко отстранил М.Степанова от должности главы Одесской обладминистрации и временно возложил исполнение обязанностей главы обладминистрации на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

М.Степанов на брифинге в понедельник заявил, что отказывается покидать свой пост, поскольку считает соответствующий указ незаконным. Отвечая на вопрос журналистов, о чем они говорили с П.Порошенко во время визита президента в Одессу в пятницу, 5 апреля, М.Степанов ответил, что глава государства предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего он отказался.

Позже министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что правительство не принимало решений относительно отстранения М.Степанова от должности главы Одесской обладминистрации.

Назначенный на пост исполняющего обязанности главы Одесской ОГА С.Паращенко заявил о готовности исполнять возложенные на него главой государства обязательства. "Петр Порошенко - глава государства и верховный главнокомандующий. Его избрал народ, он - президент Украины. В ситуации, которая сложилась на данный момент в ОГА, хотел бы четко сказать: я лично и все мои подчиненные продолжаем соблюдать законные требования президента", - написал С.Паращенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.