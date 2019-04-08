Политика

18:16 08.04.2019

Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский"

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Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский"

Президент Украины Петр Порошенко придёт на дебаты на Общественном телевидении 19 апреля, как того требует закон, но не исключено, что, если позволит время, придёт в этот же день и на НСК "Олимпийский", сообщил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

"Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. В норме закона написано, что предусмотрено участие в дебатах на Общественном телевидении. (…) Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на НСК "Олимпийский", но только в то время, когда он будет свободен от выполнения своих обязанностей", - рассказал О.Медведев на брифинге в понедельник в Киеве.

В то же время, по его словам, остаётся в силе предложение П.Порошенко провести первые дебаты с кандидатом на пост главы государства, шоуменом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

Теги: #медведев #дебаты #порошенко #украина #выборы
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