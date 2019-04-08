Политика

17:29 08.04.2019

Климкин раскритиковал позицию Ягланда о членстве РФ в Совете Европы

1 мин читать
Климкин раскритиковал позицию Ягланда о членстве РФ в Совете Европы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин критикует генерального секретаря Совета Европы Турбьорна Ягланда из-за его позиции относительно России и Совета Европы.

"Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линию разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, нужно выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе", - написал П.Климкин в Твиттере в понедельник.

Ранее Т.Ягланд рассказал изданию Financial Times, что в случае, если Москва выйдет из Совета Европы, от этого проиграют 140 млн россиян, которые не смогут больше обращаться в Европейский суд по правам человека для защиты своих прав и выплат компенсаций.

По его словам, в случае, если Москва покинет организацию, то появится новая разделительная черта в Европе.

Генсек СЕ также отметил, что нельзя недооценивать негативные последствия от Brexit для ЕС.

"Таким образом, у нас может быть два события, которые действительно могут потрясти Европу", - выразил мнение Т.Ягланд.

Он заверил, что солидарен с Украиной, добавив при этом, "но будет ли лучше Украине, если Россия уйдет?".

"Мы осудили аннексию Крыма. Но решать не нам. Это дело других международных организаций. У нас есть мандат на защиту прав человека. Граждане России существуют. Они там, что бы ни случилось в Крыму", - резюмировал Т.Ягланд.

Теги: #ес #россия #украина #ягланд #климкин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 08.04.2019
В Черновицкой области горит сахарный завод

В Черновицкой области горит сахарный завод

18:23 08.04.2019
Дебаты на "Олимпийском" обойдутся в 6 млн грн

Дебаты на "Олимпийском" обойдутся в 6 млн грн

18:16 08.04.2019
Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский"

Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский"

18:15 08.04.2019
Один украинский военный погиб, двое ранены на Донбассе в понедельник

Один украинский военный погиб, двое ранены на Донбассе в понедельник

18:06 08.04.2019
Полиция разыскивает неизвестных, забросавших мусором памятный знак воинам УПА в Харькове

Полиция разыскивает неизвестных, забросавших мусором памятный знак воинам УПА в Харькове

17:55 08.04.2019
Генпрокуратура задокументировала обстрел боевиками Золотого 6 апреля передаст материалы в МУС

Генпрокуратура задокументировала обстрел боевиками Золотого 6 апреля передаст материалы в МУС

17:53 08.04.2019
В Львовской области диагностирование рака молочной железы возросло на 20%

В Львовской области диагностирование рака молочной железы возросло на 20%

17:49 08.04.2019
Первые испытания создающегося Украиной в рамках ВТС с инозаказчиком нового ОТРК "Гром-2" намечены на 2019г

Первые испытания создающегося Украиной в рамках ВТС с инозаказчиком нового ОТРК "Гром-2" намечены на 2019г

17:46 08.04.2019
Украинцы в марте купили валюты на $77,3 млн больше, чем продали

Украинцы в марте купили валюты на $77,3 млн больше, чем продали

17:45 08.04.2019
Минздрав сформировал экспертные группы по госзакупкам

Минздрав сформировал экспертные группы по госзакупкам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дебаты на "Олимпийском" обойдутся в 6 млн грн

Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский"

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

Степанов отказался покидать пост главы Одесской ОГА и считает соответствующий указ президента незаконным

Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля – глава фракции БПП

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленского в 1-м туре поддержали в городах и селах, избиратели практически всех возрастов и образовательных групп

Зеленский остается фаворитом второго тура по ставкам букмекеров

Премьер Франции призвал к снижению налогов из-за протестов "желтых жилетов"

Кабмин не принимал решения по отстранению Степанова с поста главы Одесской ОГА

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

Степанов отказался покидать пост главы Одесской ОГА и считает соответствующий указ президента незаконным

Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля – глава фракции БПП

Рабочая группа через 2-3 недели представит законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Геращенко предлагает после законопроекта о госязыке рассмотреть в Раде проект, восстанавливающий в УК статью о незаконном обогащении

Тимошенко призывает Раду немедленно упразднить неприкосновенность всех, кто ее имеет, и принять законы, "которые заберут бесконтрольность президента, кто бы ни был избран"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА