Климкин раскритиковал позицию Ягланда о членстве РФ в Совете Европы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин критикует генерального секретаря Совета Европы Турбьорна Ягланда из-за его позиции относительно России и Совета Европы.

"Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линию разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, нужно выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе", - написал П.Климкин в Твиттере в понедельник.

Ранее Т.Ягланд рассказал изданию Financial Times, что в случае, если Москва выйдет из Совета Европы, от этого проиграют 140 млн россиян, которые не смогут больше обращаться в Европейский суд по правам человека для защиты своих прав и выплат компенсаций.

По его словам, в случае, если Москва покинет организацию, то появится новая разделительная черта в Европе.

Генсек СЕ также отметил, что нельзя недооценивать негативные последствия от Brexit для ЕС.

"Таким образом, у нас может быть два события, которые действительно могут потрясти Европу", - выразил мнение Т.Ягланд.

Он заверил, что солидарен с Украиной, добавив при этом, "но будет ли лучше Украине, если Россия уйдет?".

"Мы осудили аннексию Крыма. Но решать не нам. Это дело других международных организаций. У нас есть мандат на защиту прав человека. Граждане России существуют. Они там, что бы ни случилось в Крыму", - резюмировал Т.Ягланд.