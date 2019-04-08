Зеленского в 1-м туре поддержали в городах и селах, избиратели практически всех возрастов и образовательных групп

За шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины больше голосовали жители крупных городов, избиратели практически всех возрастов, за исключением самых старших, и всех групп населения по образованию, свидетельствуют данные Национального экзит-пола, проведенного в день голосования 31 марта.

Анализ особенностей голосования социально-демографических групп избирателей, выделенных по региональному признаку, месту проживания, возрасту и образованию, показал, что за В.Зеленского проголосовало 39,1% в городах с населением от 100 тыс. жителей, 31,5% - в областных центрах, 32,5% - в городах с населением от 50 до 100 тыс., 31,8% - в поселках городского типа, 27,2% - в селах.

За действующего президента Петра Порошенко в областных центрах проголосовало 20,9% избирателей, 8,6% - в городах с населением от 100 тыс., 11,9% - в городах с населением от 50 до 100 тыс., 14,5% - в поселках городского типа, 18% - в селах.

За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко больше всего голосовали в селах - 18,9% респондентов, в городах с населением от 20 до 49 тыс. - 16,9%, по 13% - в городах с менее 20 тыс. жителей и в поселках, 12% - в областных центрах.

За В.Зеленского одинаково голосовали как женщины (30,9%), так и мужчины (30,6%). П.Порошенко чуть больше одержали мужчины - 18,7% против 17% среди женщин. Ю.Тимошенко немного больше поддерживают женщины - 15,1% против 13,2% среди мужчин.

Больше всего избирателей В.Зеленского среди граждан Украины в возрасте от 18 до 29 лет - 56,6%, 45,3% - среди категории 30-39 лет, 35,7% - среди 40-49-летних, 21,8% - среди тех избирателей, кому от 50 до 59 лет.

Только в категории старше 60 лет за В.Зеленского проголосовало меньше избирателей, чем за П.Порошенко и Ю.Тимошенко. У П.Порошенко наибольшая поддержка среди избирателей 50-59 лет - 19%, 40-49 лет - 18,5% и старше 60 лет - 18,2%.

За В.Зеленского проголосовали 30,8% избирателей с высшим образованием, за П.Порошенко - 21,8%, за Ю.Тимошенко - 11,7%.

За В.Зеленского проголосовало 42,3% студентов против 17,2% у П.Порошенко, и в среднем в два раза больше среди избирателей со средним специальным (29% на 15,5%), полным средним общим (31,4% на 14,2%) и неполным средним образованием (26,1% на 14,7%).

У Ю.Тимошенко наибольшая поддержка среди респондентов с неполным средним (20,4%), полным средним (16,5%) и средним специальным (15,5%) образованием.

В.Зеленский победил и во всех регионах Украины, за исключением Западного. Шоумена поддержали 42% избирателей юга Украины, на востоке 31% (за ним идет кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко с 27%), в Центральной Украине - 28,5% против 19,5% у П.Порошенко.

Действующий президент победил на Западной Украине с поддержкой 25,5% избирателей против 22% у В.Зеленского.

Как сообщалось, в рамках Национального экзит-пола, который проводился 31 марта консорциумом в составе Фонда "Деминициативы" имени И.Кучерива, КМИС и Центром Разумкова, было опрошено 19 453 избирателя на 400 участках по всей Украине.