Кабмин не принимал решения по отстранению Степанова с поста главы Одесской ОГА

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявляет, что правительство не принимало решений относительно отстранения Максима Степанова от должности главы Одесской областной государственной администрации.

"Правительство такого решения не принимало", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Ранее в этот день стало известно, что президент Украины П.Порошенко своим указом от 6 апреля отстранил Максима Степанова от должности главы Одесской облгосадминистрации. Другим указом президент временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Позже в этот день отстраненный М.Степанов на брифинге заявил, что отказывается покидать эту должность, поскольку считает соответствующий указ незаконным. "Потому что полномочия президента определены Конституцией. Там есть четко, что он может делать и чего не может делать, в том числе с главами областных государственных администраций: назначать, может их увольнять по представлению Кабинета министров", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, о чем они говорили с П.Порошенко во время визита президента в Одессу в пятницу, 5 апреля, М.Степанов ответил, что глава государства предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего он отказался. "Мне было предложение написать заявление. Я отказался от этого предложения, поскольку у меня не существует собственного желания писать заявление", - сказал чиновник.