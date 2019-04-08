Политика

14:10 08.04.2019

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

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Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

Штаб кандидат в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел на предмет обеспечения кандидата охраной, сообщили в министерстве.

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет с списке бюллетеней при повторном голосовании", - сказал на брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

По его словам, Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей -обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.

Теги: #зеленский #украина #мвд #выборы #охрана
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