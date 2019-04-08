Степанов отказался покидать пост главы Одесской ОГА и считает соответствующий указ президента незаконным

Отстраненный указом президента Украины от должности главы Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отказался покидать эту должность, поскольку считает соответствующий указ незаконным.

На брифинге в понедельник днем в Одесской ОГА, видеозапись которого опубликовало на своем сайте местное интернет-издание "Думская", М.Степанов сказал: "… Глава Одесской ОГА перед вами, он никаких заявлений (об увольнении – ИФ) не писал и не планирует… сегодня, пару часов назад, на сайте президента Украины появился указ о моем отстранении от должности. Очень странный документ, который по моему убеждению и убеждению юристов… не имеет ничего общего с законодательством Украины. Он просто вышел за (пределы – ИФ) полномочий президента, определенных Конституцией".