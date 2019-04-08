Политика

12:36 08.04.2019

Рабочая группа через 2-3 недели представит законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

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Рабочая группа через 2-3 недели представит законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Рабочая группа, созданная на базе комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, в течение 2-3 недель завершит подготовку законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил глава этого комитета Андрей Кожемякин (фракция "Батькивщина").

"Группа работает. Мы уже наработали на 70% предложений к проекту относительно уголовной ответственности за незаконное обогащение. Мы будем докладывать об этом через 2-3 недели, уже будем иметь результат", - сказал он на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110). Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы.

Теги: #кожемякин #законопроект #украина #верховная_рада #незаконное_обогащение
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