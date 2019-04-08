Геращенко предлагает после законопроекта о госязыке рассмотреть в Раде проект, восстанавливающий в УК статью о незаконном обогащении

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает после голосования за законопроект о государственном языке включить в повестку дня и рассмотреть законопроект, восстанавливающий в Уголовном кодексе статью о незаконном обогащении.

"Я прошу лидеров фракций после окончания рассмотрения закона о функционировании государственного языка и голосование за этот законопроект, считаю необходимым... первым включить для нашего рассмотрения возвращение в Уголовный кодекс статьи о незаконном обогащении", – сказала И.Геращенко на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Она также отметила необходимость возвращения к дискуссии об отмене электронного декларирования для антикоррупционных общественных активистов.

"Мы также должны проголосовать сорванный Верховной Радой Украиной закон о военных званиях, о сержантских званиях, который приближает Вооруженные силы к стандартам НАТО, и внести изменения в закон о разминировании", - сказала И.Геращенко.