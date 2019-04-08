Министр финансов Великобритании верит в возможность договоренности с лейбористами о сделке по Brexit

Глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд верит в возможность достижения соглашения с оппозиционной Лейбористской партией вокруг сделки о выходе Британии из ЕС.

"Переговоры между правительством и лейбористами по сделке Brexit продолжаются", - сказал Ф.Хаммонд журналистам в субботу перед началом неформальной встречи министров финансов стран ЕС в Румынии.

Он отметил, что настроен оптимистично, и что "соглашение в какой-либо форме" между сторонами возможно, сообщает BBC.

Переговоры между консерваторами и лейбористами начались ранее на минувшей этой неделе.

В пятницу лейбористы заявили, что правящая Консервативная партия не смогла предложить какой-либо компромисс в ходе переговоров по ситуации вокруг соглашения о выходе Британии из ЕС.