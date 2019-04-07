Парубий на Ассамблее Межпарламентского союза призвал Володина содействовать выводу российских войск с оккупированных украинских территорий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза призвал спикера Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина содействовать выводу российских войск с территории Украины, в том числе и из аннексированного 5 лет назад Россией Крыма.

"Я хочу обратиться к голове Государственной Думы Российской Федерации – заберите свои оккупационные войска из Украины, перестаньте убивать украинцев", - сказал А.Парубий на заседании 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в воскресенье в Дохе (Катар), сообщает пресс-служба украинского парламента.

По его словам, чем раньше будут освобождены оккупированные Россией украинские территории, тем меньше будет угрозы для всего мира.

"То, что они (российские войска – ИФ) там делают с украинскими детьми, послезавтра может случиться и с вашими детьми. Мы должны остановить (президента РФ Владимира – ИФ)) Путина!", - подчеркнул А.Парубий.

Спикер украинского парламента обратил внимание Ассамблеи, что в оккупированном 5 лет назад Россией Крыму были в корне изменены школьные учебные программы. Так, количество классов с украинским языком обучения на оккупированном полуострове уменьшилось с 875 до 163, закрыты все 7 школ с украинским языком преподавания, а в целом, число изучающих украинский язык детей за пять лет оккупации уменьшилось в 31 раз.

Также с начала российской оккупации в Крыму было закрыто 9 из 16 школ с крымскотатарским языком обучения, а количество учеников в них уменьшилось с 13 тыс. до 4 тысяч и продолжает снижаться. "Родителей заставляют якобы добровольно отказаться от изучения родного языка. Фамилии родителей, которые требуют для своих детей образование на украинском или крымскотатарском, передаются ФСБ", - добавил А.Парубий.

Он напомнил, что более 46 тыс. жителей Крыма из-за оккупации Россией стали внутренне перемещенными лицами. Многие из них - это преподаватели, которые в силу своей проукраинской позиции потеряли работу и подверглись преследованиям со стороны оккупационных властей.