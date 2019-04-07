Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля

Повторное голосование очередных выборов президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля 2019 года, определили в Центральной избирательной комиссии страны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое постановление в ходе заседания Центризбиркома в воскресенье днем единогласно приняли члены комиссии. ЦИК также утвердила формат, цвет и текст избирательного бюллетеня на второй тур выборов президента и проголосовала за направление соответствующего постановления на спецкомбинат, который будет печатать бюллетени.

Комиссия постановила, что текст бюллетеня для повторного голосования печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х150мм голубовато-серого цвета с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.

Также ЦИК постановила, что бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, на 0,5% превышающем количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему участку по данным Госреестра избирателей по состоянию на 6 апреля 2019 года, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Для каждого специального избирательного участка бюллетени будут также изготавливаться в количестве, на 0,5% превышающем ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на участке с учетом количества койко-мест, мест, численности личного состава соответствующих воинских частей, а также максимально возможного количества членов УИК спецучастков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках (кроме количества членов УИК участков, образованных в в/ч), с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Комиссия также утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования 21 апреля 2019г и внесла изменения в единые сметы расходов ОИК по выборам президента Украины 6 территориальных избирательных округов.

Очередные выборы президента Украины прошли в Украине 31 марта. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39. Изначально их было зарегистрировано 44, но в последнюю неделю срока, отведенного для возможности снятия с выборов, ЦИК отменила регистрацию 5 кандидатов по их собственному желанию.

Согласно закону, если в первом туре один из кандидатов на пост президента Украины набирает более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, он признается победителем. В противном случае проводится повторное голосование (второй тур), в котором принимают участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

По итогам голосования 31 марта шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко заручились наибольшей поддержкой избирателей - 30,24% и 15,95% голосов соответственно.