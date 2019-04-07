Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе состоявшегося 31 марта первого тура очередных выборов президента страны заручились наибольшей поддержкой избирателей (30,24% и 15,95% соответственно), свидетельствуют официальные результаты голосования, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий протокол об итогах голосования зачитала глава ЦИК Татьяна Слипачук во время объявления официальных результатов первого тура выборов президента Украины в воскресенье днем после того как накануне Центризбирком завершил принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой "уточненный" об итогах голосования 31 марта 2019 года.

Она добавила, что документ одобрен и подписан всеми членами ЦИК. После этого протокол подписали уполномоченные представители кандидатов в президенты Украины.