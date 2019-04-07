Политика

15:11 07.04.2019

Порошенко посмертно наградил орденом Б.Хмельницкого погибшую при обстреле боевиков на Донбассе пулеметчицу Яну Червону

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Порошенко посмертно наградил орденом Б.Хмельницкого погибшую при обстреле боевиков на Донбассе пулеметчицу Яну Червону

Президент Украины Петр Порошенко своим указом посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого старшего солдата 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Яну Червону, погибшую во время минометного обстрела боевиками украинских позиций на Донбассе 2 апреля.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червону Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)", - говорится в тексте указа №109/2019 от 6 апреля, обнародованном на сайте главы Украинского государства.

Как сообщалось, в течение дня 2 апреля боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских войск, все 10 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Спустя некоторое время на странице П.Порошенко в соцсети Фейсбук было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что Яна Червона и Сергей Милютин погибли в результате прямого попадания мины в блиндаж. "Обстрел позиций 54 ОМБр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червона и Сергей Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Тяжело поверить…", - говорилось в обнародованном сообщении.

На странице Я.Червоной в Фейсбук указано, что она пулеметчица добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" с позывным "Ведьма".

4 апреля в родном городе старшего солдата, пулеметчицы 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Я.Червоной, - Харькове – состоялось прощание с погибшей.

Похоронили Я.Червону на Аллее Славы, которая находится на 18-м кладбище Харькова. У нее остались мать, брат, муж и двое детей.

Теги: #оос #указ #порошенко #украина #награда
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