Политика

22:44 06.04.2019

Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

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Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко встретился с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским, чтобы "почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства".

О своих впечатлениях по итогам данной встречи с В.Зеленским А.Гриценко поделился на своей странице в Facebook.

"Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов", - отметил лидер "Гражданской позиции".

По словам А.Гриценко, В.Зеленский в случае избрания президентом не будет терпеть коррупцию и мародерство, не будет "сдавать" Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС, или "унижать" украинский язык.

А.Гриценко сообщил, что В.Зеленский заверил в отсутствии у него каких-либо обязательств перед бизнесменом Игорем Коломойским, а также в том, что распространяемая в Интернете информация о якобы его договоренностях с кем-то из нынешних высокопоставленных должностных лиц о сохранении их на должностях или о месте в его команде является фейками.

Политик указал, что В.Зеленский намерен пойти на дебаты с президентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" и серьезно к ним готовится, адекватно оценивает своего оппонента, его сильные стороны и "коварство" и у него нет "шапкозакидательского настроения".

По словам А.Гриценко, ему показалось, что В.Зеленский был с ним искренним. "Договорились продолжить общение, ведь на кону не мои или его интересы – интересы страны и государства", - отметил он.

Говоря о том, проголосует ли он за В.Зеленского во втором туре, А.Гриценко сказал: "Когда он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для меня убедительными – тогда, наверное, проголосую, чтобы дать и ему, и стране шанс".

 

Теги: #зеленский #украина #встреча #гриценко
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