Политика

19:29 06.04.2019

Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

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Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов президента и "услышал всех".

"Многие высказывается против меня в соцсетях и на телевидении, и у урн для голосования. Я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы!", - сказал П.Порошенко в видеообращении, размещенном на странице его штаба в соцсети Facebook в субботу.

П.Порошенко отметил, что Украина является свободной страной свободных людей, и должна такой оставаться.

"Для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Мы можем очень быстро продвинуться к сильной Европе, но еще быстрее – откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть. Радует, что именно в эти дни выросло количество людей, которые хотят помочь. Выбор 21 апреля – Европа или Россия", - подытожил президент.

Глава государства также призвал граждан, которые поддерживают курс Украины в Европейский Союз, консолидироваться и пройти регистрацию на специально созданном сайте www.euua.org.

"Регистрируйтесь. Звоните. Приводите новых союзников. Нас должно быть больше. Ваша поддержка нужна именно сейчас", - сказал П.Порошенко.

31 марта прошел первый тур президентских выборов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) наиболее количество голосов избирателей набрал кандидат Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент П.Порошенко (15,95%).

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

Теги: #выводы #порошенко #украина #выборы
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