Политика

18:02 06.04.2019

В G7 призвали Россию отпустить украинских моряков, готовы при необходимости вводить новые санкции

1 мин читать
В G7 призвали Россию отпустить украинских моряков, готовы при необходимости вводить новые санкции

Главы МИД стран G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые 25 ноября 2018 года были силой захвачены в районе Керченского пролива в ноябре минувшего года.

"Мы призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив", - говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи министров во Франции.

"Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала. Мы призываем к сдержанности, надлежащему уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", - подчеркивается в документе.

Также министры иностранных дел стран G7 выразили крайнюю обеспокоенность сложной с точки зрения безопасности обстановкой и гуманитарной ситуацией на Донбассе.

"Мы убеждены в том, что единственный выход достичь мирного и устойчивого урегулирования конфликта может быть только посредством полной имплементации обеими сторонами их обязательств в рамках "минских соглашений" с целью восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

Кроме того, в коммюнике семерки подчеркивается, что "экономические санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия полностью выполнит эти договоренности, но мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, если действия России этого потребуют".

Теги: #санкции #россия #украина #g7 #моряки #азовское_море
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:29 06.04.2019
Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

18:44 06.04.2019
Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

18:43 06.04.2019
G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

18:12 06.04.2019
В G7 обещают противостоять действиям РФ в киберпространстве и усилить контрразведку

В G7 обещают противостоять действиям РФ в киберпространстве и усилить контрразведку

17:24 06.04.2019
Глава МИД Германии ратует за сохранение "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе

Глава МИД Германии ратует за сохранение "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе

17:08 06.04.2019
Гройсман обсудил с руководством YES ключевые задачи украинского правительства на текущий момент

Гройсман обсудил с руководством YES ключевые задачи украинского правительства на текущий момент

15:28 06.04.2019
Нетрезвый житель Харьковской области "заминировал" мост

Нетрезвый житель Харьковской области "заминировал" мост

15:27 06.04.2019
Порошенко пригласили принять участие в конференции YES в сентябре

Порошенко пригласили принять участие в конференции YES в сентябре

15:25 06.04.2019
Уроженцы неподконтрольного Енакиево на катере перемещали в Украину контрафактные сигареты

Уроженцы неподконтрольного Енакиево на катере перемещали в Украину контрафактные сигареты

14:27 06.04.2019
Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ (МП) - Новинский

Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ (МП) - Новинский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман обсудил с руководством YES ключевые задачи украинского правительства на текущий момент

Порошенко пригласили принять участие в конференции YES в сентябре

Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ (МП) - Новинский

ЦИК приняла уточненные протоколы от 17 окружкомов

Координатор ОБСЕ Фриш в оккупированном Донецке посетил шестерых украинских заложников

ПОСЛЕДНЕЕ

Brexit не может быть вечным - МИД Франции

В Британии начали выдачу паспортов без надписи "Европейский союз"

ЦИК приняла уточненные протоколы от 17 окружкомов

Гуайдо призывает сторонников на акцию протеста в Каракасе

Координатор ОБСЕ Фриш в оккупированном Донецке посетил шестерых украинских заложников

США и Китай достигли прогресса на переговорах по торговле, контакты будут продолжаться в постоянном режиме - Белый дом

Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

Вашингтон не позволит Саудовской Аравии стать ядерной державой – Помпео

Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он будет и далее проходить тестирование инструментами гибридной войны РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА