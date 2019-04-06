Политика

17:38 06.04.2019

Brexit не может быть вечным - МИД Франции

1 мин читать
Brexit не может быть вечным - МИД Франции

Процесс выхода Великобритании из ЕС не может длиться бесконечно, и Лондону нужно это понимать, заявил в субботу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы не можем жить в условиях "вечного" Brexit. В какой-то момент Великобритания должна будет выйти из ЕС", - сказал он на пресс-конференции во Франции.

Министр подчеркнул, что "ЕС не может без конца ждать, пока в британском политическом мире наступит согласие (по теме Brexit - ИФ)".

Он призвал Лондон "понять это и быстро сообщить, каким образом можно преодолеть этот кризис".

Тема Brexit будет обсуждаться на саммите ЕС 10 апреля. На нем, как ожидается, премьер Великобритании Тереза Мэй попросит о продлении крайнего срока выхода из ЕС до конца июня. Британское правительство согласовало с ЕС соглашение об условиях Brexit, однако в Палате общин пока отказываются его одобрить. Это повышает риск выхода Великобритании из ЕС вообще без какого бы то ни было соглашения.

Теги: #великобритания #ес #франция #brexit
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:57 06.04.2019
Во Франции проходит очередная акция "желтых жилетов"

Во Франции проходит очередная акция "желтых жилетов"

15:15 06.04.2019
В Британии начали выдачу паспортов без надписи "Европейский союз"

В Британии начали выдачу паспортов без надписи "Европейский союз"

19:35 05.04.2019
Еврокомиссия готова работать с любым президентом Украины – СМИ

Еврокомиссия готова работать с любым президентом Украины – СМИ

19:04 05.04.2019
Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ

Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ

11:47 05.04.2019
Тереза Мэй попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Тереза Мэй попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

11:03 05.04.2019
Туск предложит план по гибкому продлению сроков Brexit

Туск предложит план по гибкому продлению сроков Brexit

09:30 05.04.2019
Совет ЕС предполагает утвердить европейскую газовую директиву 15 апреля

Совет ЕС предполагает утвердить европейскую газовую директиву 15 апреля

20:08 04.04.2019
Меркель надеется, что Лондон представит ЕС конкретное предложение по Brexit

Меркель надеется, что Лондон представит ЕС конкретное предложение по Brexit

14:13 04.04.2019
Европарламент одобрил меру, позволяющую безвизовый въезд в ЕС британцам после Brexit

Европарламент одобрил меру, позволяющую безвизовый въезд в ЕС британцам после Brexit

13:46 04.04.2019
Десятки тысяч домов остались без электричества после сильного снегопада в Альпах

Десятки тысяч домов остались без электричества после сильного снегопада в Альпах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман обсудил с руководством YES ключевые задачи украинского правительства на текущий момент

Порошенко пригласили принять участие в конференции YES в сентябре

Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ (МП) - Новинский

ЦИК приняла уточненные протоколы от 17 окружкомов

Координатор ОБСЕ Фриш в оккупированном Донецке посетил шестерых украинских заложников

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Германии ратует за сохранение "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе

Гройсман обсудил с руководством YES ключевые задачи украинского правительства на текущий момент

Порошенко пригласили принять участие в конференции YES в сентябре

Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ (МП) - Новинский

ЦИК приняла уточненные протоколы от 17 окружкомов

Гуайдо призывает сторонников на акцию протеста в Каракасе

Координатор ОБСЕ Фриш в оккупированном Донецке посетил шестерых украинских заложников

США и Китай достигли прогресса на переговорах по торговле, контакты будут продолжаться в постоянном режиме - Белый дом

Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА