Глава МИД Германии ратует за сохранение "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) выступает за сохранение посреднической роли ФРГ и Франции в разрешении конфликта на Донбассе, сообщает Deutsche Welle.

В субботу на полях встречи министров иностранных дел стран G 7 в городе Динар во Франции глава МИД ФРГ отметил важность того, чтобы переговоры с целью поиска политического урегулирования на Донбассе, продолжались и после выборов президента Украины. Имеющийся на сегодня так называемый "нормандский формат", в котором, кроме Украины и России, принимают также участие Германия и Франция, следует сохранить, отметил Х. Маас.

Как Берлин, так и Париж надеются на дальнейшие переговоры в этом формате и после выборов в Украине, отметил член правительства Германии.