Политика

17:08 06.04.2019

Гройсман обсудил с руководством YES ключевые задачи украинского правительства на текущий момент

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Гройсман обсудил с руководством YES ключевые задачи украинского правительства на текущий момент

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с учредителями и правлением "Ялтинской европейской стратегии" (YES) продолжение фундаментальных реформ в Украине, которые обеспечат устойчивое развитие страны.

Как сообщает в субботу пресс-служба Кабинета министров Украины, В.Гройсман встретился с руководством YES в рамках подготовки очередной ежегодной конференции, которая запланирована на сентябрь.

"Очень важно для нас сегодня продолжать постепенное развитие стране и продолжать изменения, которые уже приносят результат. За последние годы – на все вызовы и угрозы – нам удалось сформировать фундамент новой Украины, заложить основы, а сейчас мы возводим здание: вместе строим новую страну", - сказал премьер.

В свою очередь глава правления YES Александр Квасьневский подчеркнул, что Украина действительно демонстрирует преданность не только демократическим ценностям, но и курсу значительных преобразований.

"Мы и наши партнеры признаем: первый тур президентских выборов состоялся прозрачным и справедливым способом. Никто не может поставить под сомнение демократичность всех процедур. И так же мы признаем ваш вклад в то, что, несмотря на непростые времена и сложности, вы преданы курсу реформ и проводите эти реформы… И сегодня очевидно, что надо продолжать этот путь и идти по нему дальше", - сказал А.Квасьневский.

Во время разговора стороны обсудили текущую ситуацию в экономике и основные планы правительства на дальнейшую перспективу.

Теги: #гройсман #yes #украина
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