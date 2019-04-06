Политика

15:27 06.04.2019

Порошенко пригласили принять участие в конференции YES в сентябре

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Порошенко пригласили принять участие в конференции YES в сентябре

Члены наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии" (YES) поздравили президента Украины Петра Порошенко с проведением демократических президентских выборов и пригласили его принять участие в конференции YES в сентябре.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, члены правления YES отметили проведение честных и прозрачных выборов президента Украины в полном соответствии с избирательными стандартами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Главу государства пригласили принять участие в сентябрьской конференции YES", - сказано в сообщении.

В свою очередь П.Порошенко подчеркнул, что эти выборы очень важны для Украины, поскольку речь идет о независимости, суверенитете нашей страны. "Украина борется за свой суверенитет и независимость в условиях российской агрессии и вмешательства государства-агрессора в ход избирательной кампании", - отметил он.

Украинский президент подчеркнул, что критически важным является продолжение реформ на пути к полноценному членству в НАТО и будущего членства в Европейском Союзе.

Член наблюдательного совета YES бывший генсек НАТО, советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен отметил высокий уровень демократии, которую продемонстрировала Украина на выборах президента.

"Я также хочу поздравить Вас, господин президент, с реформами, которые были внедрены в течение последних четырех-пяти лет. Нам надо четко осознать, что Украина достигла в реформах гораздо большего за последние годы, чем за всю свою историю независимости", - подчеркнул А.Ф.Расмуссен.

Он выразил надежду, что президент продолжит свой путь реформ для присоединения Украины к НАТО и ЕС.

В свою очередь, второй член набсовета YES экс-премьер-министр Швеции, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт отметил высокий уровень организации избирательного процесса и поздравил президента Украины с демократическими выборами, первый тур которых состоялся 31 марта текущего года.

"Эти выборы были честными и абсолютно свободными", - сказал К.Бильдт и отметил, что об этом свидетельствуют все международные наблюдатели.

П.Порошенко подчеркнул, что несмотря на постоянное агрессивное вмешательство России, Украине удалось обеспечить честные выборы без российских наблюдателей, которые "обычно готовят свои отчеты еще до дня голосования".

Стороны также обсудили важность выборов в Украине для всего европейского континента, его безопасности и развития, и отдельно обсуждались вопросы координации действий по противодействию российском вмешательству в избирательный процесс в Украине.

Теги: #yes #порошенко #украина
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