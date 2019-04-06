В Британии начали выдачу паспортов без надписи "Европейский союз"
Первые британские подданные уже получили обновленные паспорта, на обложке которых нет упоминания Евросоюза, несмотря на то, что технически Британия пока не покинула ЕС, передают британские СМИ в субботу.
Обложка прежней версии британского паспорта, образца времен Британии в ЕС - темно-красного цвета, на ней в золотистом цвете изображен королевский герб, над которым располагаются надписи: Европейский союз и Соединённое королевство Великобритании и Ирландии. С паспортов, выпущенных после 30 марта 2019, убрали надпись "Европейский союз".
Такая путаница произошла из-за того, что до недавнего времени Лондон планировал выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Ранее в Лондоне заявили, что уже к концу этого года в королевстве начнут выдавать новые паспорта темно-синего цвета с серебристыми буквами, и на них также уже не будет упоминаний о ЕС.
Представитель британского Хоум-офиса (МВД страны) заявила, что "для британцев не будет никакой разницы, пользуются ли они паспортами с надписью или без надписи".
"Оба дизайна паспортов будут в равной степени законны для выезда за рубеж", - заявила она.
По ее словам, паспорта с надписью "Европейский союз" будут выпускаться в Британии еще на протяжении недолгого периода времени. В Лондоне сочли, что необходимо использовать напечатанные ранее обложки с целью экономии денег налогоплательщиков, объяснила она.