Политика

14:27 06.04.2019

Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ (МП) - Новинский

3 мин читать
Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ (МП) - Новинский

Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщил народный депутат, глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

"Вчера Окружной административный суд города Киева постановил признать действия главы Верховной Рады Украины Парубия Андрея Владимировича противоправными, удовлетворив иск народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова. Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозные организации", - написал нардеп на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

В.Новинский отметил, что это "знаковое событие" в новейшей истории Украины. "Впервые суд встал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской православной церковью", - написал он.

Как отмечает В.Новинский, УПЦ "насильственно попытались переименовать" в Русскую церковь в Украине, не учитывая ни конституционные нормы, ни мнение прихожан, ни позиции самой Церкви.

"Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской православной церкви в угоду (президенту Украины - ИФ) Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно", - уверен депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП). Ведомство напоминает, что эти организации в течение 3 месяцев должны внести в свой устав изменения в части переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке, а если они не будет выполнять требования закона о переименовании, их деятельность может быть прекращена решением суда.

В УПЦ (МП) утверждают, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.

Теги: #парубий #церковь #украина #упц_мп #новинский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 06.04.2019
ЦИК приняла уточненные протоколы от 17 окружкомов

ЦИК приняла уточненные протоколы от 17 окружкомов

13:37 06.04.2019
Антиукраинскому Интернет-агитатору из Одесской области сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Антиукраинскому Интернет-агитатору из Одесской области сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

13:34 06.04.2019
Хмельницкие полицейские выдворили из Украины криминального авторитета по прозвищу "Молдаван"

Хмельницкие полицейские выдворили из Украины криминального авторитета по прозвищу "Молдаван"

13:30 06.04.2019
В Украину в воскресенье придет теплый воздух, на западе е севере местами небольшой дождь

В Украину в воскресенье придет теплый воздух, на западе е севере местами небольшой дождь

12:57 06.04.2019
Усик проведет первый профипоединок в супертяжах против Такама 25 мая

Усик проведет первый профипоединок в супертяжах против Такама 25 мая

12:14 06.04.2019
Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

12:03 06.04.2019
В Киевской области в салоне автомобиля взорвалась граната РГД-5

В Киевской области в салоне автомобиля взорвалась граната РГД-5

11:29 06.04.2019
Координатор ОБСЕ Фриш в оккупированном Донецке посетил шестерых украинских заложников

Координатор ОБСЕ Фриш в оккупированном Донецке посетил шестерых украинских заложников

11:24 06.04.2019
На Донбассе не работают КПВВ "Гнутово" и "Марьинка"

На Донбассе не работают КПВВ "Гнутово" и "Марьинка"

10:31 06.04.2019
Во Львове объявили инвестиционный конкурс на строительство подвесной канатной дороги в парке "Высокий Замок"

Во Львове объявили инвестиционный конкурс на строительство подвесной канатной дороги в парке "Высокий Замок"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла уточненные протоколы от 17 окружкомов

Координатор ОБСЕ Фриш в оккупированном Донецке посетил шестерых украинских заложников

Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он будет и далее проходить тестирование инструментами гибридной войны РФ

В крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены – сканкопия результатов анализов

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, ряду комиссий еще нужно уточнить данные

ПОСЛЕДНЕЕ

Гуайдо призывает сторонников на акцию протеста в Каракасе

США и Китай достигли прогресса на переговорах по торговле, контакты будут продолжаться в постоянном режиме - Белый дом

Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

Вашингтон не позволит Саудовской Аравии стать ядерной державой – Помпео

Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он будет и далее проходить тестирование инструментами гибридной войны РФ

В крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены – сканкопия результатов анализов

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, ряду комиссий еще нужно уточнить данные

Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины пройти тест в WADA

Меркель через неделю примет Порошенко, обсудит с ним ряд тем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА