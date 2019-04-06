Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ (МП) - Новинский

Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщил народный депутат, глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

"Вчера Окружной административный суд города Киева постановил признать действия главы Верховной Рады Украины Парубия Андрея Владимировича противоправными, удовлетворив иск народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова. Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозные организации", - написал нардеп на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

В.Новинский отметил, что это "знаковое событие" в новейшей истории Украины. "Впервые суд встал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской православной церковью", - написал он.

Как отмечает В.Новинский, УПЦ "насильственно попытались переименовать" в Русскую церковь в Украине, не учитывая ни конституционные нормы, ни мнение прихожан, ни позиции самой Церкви.

"Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской православной церкви в угоду (президенту Украины - ИФ) Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно", - уверен депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП). Ведомство напоминает, что эти организации в течение 3 месяцев должны внести в свой устав изменения в части переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке, а если они не будет выполнять требования закона о переименовании, их деятельность может быть прекращена решением суда.

В УПЦ (МП) утверждают, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.