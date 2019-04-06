ЦИК приняла уточненные протоколы от 17 окружкомов

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу приняла протоколы с пометкой "Уточненный" от 17 окружных избирательных комиссий, поручила подготовить уточненный протокол еще по одному территориальному округу и отменила необходимость предоставлять уточненный протокол по двум терокругам.

Как сообщает пресс-служба ЦИК в субботу для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО №15, 21, 59, 65, 73, 75, 78, 99, 125, 127, 139, 141, 151, 154, 192 , 206, 207.

Кроме того, Центризбирком отменил ранее принятые протокольные решения о необходимости подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО №98 и №184 до 6 апреля 2019 включительно.

Комиссия также поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО №180 до 6 апреля 2019 включительно.

В заседании Центризбиркома объявлен перерыв.