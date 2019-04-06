Политика

00:24 06.04.2019

Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

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Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

В случае проигрыша во втором туре президентских выборов, кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему оппоненту действующему президенту Украины Петру Порошенко, сообщил спикер предвыборного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что этого не произойдет (поражение В.Зеленского - ред.), но, думаю, что да (пожмет руку - ред.). Если это будет честная победа оппонента, я не верю в это, но я уверен, что если эта победа будет честной, Зеленский это сделает", - заявил Д.Разумков, отвечая на вопрос ведущего в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина" в пятницу.

Теги: #зеленский #порошенко #украина #выборы
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