Политика

22:41 05.04.2019

Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

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Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

Рок-музыкант, общественный деятель Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором призвал граждан Украины требовать от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского "содержания, а не формы" при проведении президентской кампании.

Лидер группы "Океан Эльзы" записал видеообращение, которое обнародовал на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером, в котором заявил, что по форме подачи кандидатов не видно главного - содержания.

В частности С.Вакарчук подчеркивает, что "все говорят о выборах президента Украины", но акцент обсуждения смещен в сторону технического проведения дебатов и сдачи анализов.

"Будут дебаты или не будут. Они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор?", – написал музыкант.

По его словам, "так происходит на протяжении всей президентской кампании содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала".

С.Вакарчук заявил, что он, как избиратель, хотел бы знать ответ на вопрос, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права, реформировать судебную систему, возвращать домой военнопленных и политзаключенных, а также оккупированные Крым и территории Донбасса.

"Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл - формой. Требуйте у кандидатов в президенты конкретные ответы на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма", - резюмировал С.Вакарчук.

Теги: #вакарчук #кандидаты #украина #выборы
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