Политика

21:51 05.04.2019

Вашингтон не позволит Саудовской Аравии стать ядерной державой – Помпео

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Вашингтон не позволит Саудовской Аравии стать ядерной державой – Помпео

США никогда не дадут Саудовской Аравии стать ядерной державой, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Мы никогда этого не допустим. Мы никогда не допустим этого где-либо в мире. Президент (США Дональд Трамп - ИФ) понимает опасность распространения (ядерного оружия - ИФ). Мы никогда не выпишем саудитам чек и не передадим им технологии, чтобы они угрожали Израилю и Соединенным Штатам ядерным оружием, никогда", - сказал М.Помпео в пятницу, отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS о том, позволят ли США Саудовской Аравии стать ядерной державой.

При этом М.Помпео пояснил, что администрация Д.Трампа уже более двух лет работает с Саудовской Аравией по данному вопросу.

"Я не могу сказать вам, на каком этапе находятся переговоры, потому что они все еще продолжаются", - отметил американский госсекретарь.

Накануне британское издание The Guardian со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что Саудовская Аравия в течение нескольких месяцев завершит строительство первого ядерного реактора. По данным газеты, реакторы находится на территории городка Научно-технологического центра им. короля Абдул-Азиза в предместье Эр-Рияда.

В феврале возглавляемый демократами комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США приступил к расследованию имевшихся у Белого дома планов строительства АЭС в Саудовской Аравии.

При этом был обнародован доклад Конгресса: в нем цитируются неназванные сотрудники администрации США, которые, по их словам, стали свидетелями "нештатных действий" сотрудников Белого дома при продвижении проекта по строительству десятков ядерных реакторов в королевстве. По словам источников, проект также встретил возражения со стороны сотрудников сферы нацбезопасности и советников по вопросам этики профессиональной деятельности.

Теги: #позиция #сша #саударавия #атом
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