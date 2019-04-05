Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он будет и далее проходить тестирование инструментами гибридной войны РФ

Независимо от того, кто станет победителем президентских выборов в Украине, РФ продолжит его тестирование инструментами своей гибридной войны, заявил спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker).

"Основываясь на поведении РФ до сих пор, можно предположить, что она продолжит тестировать любого, кто станет президентом Украины", - сказал К.Волкер в интервью американскому PBS News.

Как отметил спецпредставитель госдепа, сегодня РФ тестирует в Украине практически весь инструментарий гибридной войны.

"Они совершили вторжение. Они захватили территорию. Они поддерживают продолжение боевых действий. В наличии различные виды пропаганды, RT, Sputnik, кибернападения. Все инструменты (гибридной войны - ИФ) представлены в Украине", - сказал он.

При этом, оценивая текущую ситуацию с президентскими выборами в Украине, К.Волкер сравнил ее с прошедшими президентскими выборами во Франции, США, а также с ситуацией с британским Brexit.

"Нынешняя ситуация с выборами в Украине подобна выборам, которые мы видели во Франции, или в случае с Brexit, или даже с выборами в США", - сказал он.

Характеризуя основных претендентов на пост главы украинского государства, спецпредставитель госдепа назвал лидера президентской кампании шоумена Владимира Зеленского "кандидатом, который заявляет о себе, что он выступает против истеблишмента и борется против действующего президента". Претендующий на второй президентский срок президент Петр Порошенко, по мнению К.Волкера, "словно, говорит: "я тяжело работал, у меня много достижений, нужно сделать больше".

"Теперь украинское общество должно выбрать: хотят ли они кого-то, кто выступает против истеблишмента и обещает масштабные реформы? Или они хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал в некоторых аспектах, однако, сделал больше для реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоит Путину?", - заметил он.

В связи с этим К.Волкер отметил текущее единство стран-членов НАТО в сохранении политики сдерживания агрессии РФ в отношении Украины.

"Только на этой неделе, министры иностранных дел стран-членов НАТО одобрили общий подход НАТО к безопасности в Черном море, что частично является проявлением поддержки безопасности свободы мореплавания в Черном море и поддержки Украине", - сказал он.

Кроме того К.Волкер напомнил о введенных ЕС и США в связи с вторжением в Украину санкциях в отношении РФ.

"Некоторые страны, такие как США, предоставили (Украине - ИФ) летальную оборонительную помощь, некоторые – нет. Однако, в целом, подход (стран-членов альянса - ИФ) по воплощению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины един",- сказал спецпредставитель госдепа.