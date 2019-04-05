В крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены – сканкопия результатов анализов

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов на содержание в организме и наркотических веществ, которые он сдавал в частной клинике ранее в этот день.

"Весна пришла, и мы сделали это вместе", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук. в пятницу.

Он также обнародовал сканкопии результатов исследования его биоматериала.

"В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием", - написано в справке.