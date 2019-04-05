Главы МИД стран G7 обсудят агрессию РФ против Украины 5-6 апреля

Министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7) обсудят вопросы российской агрессии против Украины, освобождения украинских моряков, политзаключенных и заложников на саммите, который пройдет 5-6 апреля, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"И Крым, и Донбасс, и освобождение наших военнопленных, политзаключенных и заложников", - сказал П.Климкин журналистам в пятницу в Киеве.

Он уточнил, что общественность сможет увидеть позицию глав МИД G7 по украинским вопросам в итоговом документе.

П.Климкин добавил, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд проинформирует коллег о конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Канаде в начале июля сего года.