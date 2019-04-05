Политика

11:47 05.04.2019

Тереза Мэй попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

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Тереза Мэй попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Премьер направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туску.

"Я пишу, чтобы проинформировать Европейский совет, что Великобритания желает дальнейшего продления периода (для выхода из ЕС - ИФ)... Великобритания предлагает, чтобы этот период продлился до 30 июня 2019 года", - говорится в письме.

В письме, копию которого распространили британские журналисты, Т.Мэй в очередной раз заявляет, что лучшим вариантом Brexit является выход из ЕС с соглашением. Она отметила, что за все время британский парламент так и не смог определиться с тем, какой вариант Brexit его устраивает.

"Эта тупиковая ситуация не может продолжаться дальше (...). Поэтому правительство приняло решение о дальнейших действиях, чтобы найти консенсус в Палате общин по правильному решению", - подчеркивает Т.Мэй.

Т.Мэй пояснила, что в настоящий момент британское правительство работает с оппозиционной Лейбористской партией, чтобы найти консенсус по Brexit.

Теги: #великобритания #ес #brexit #мэй
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