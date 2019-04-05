Политика

11:03 05.04.2019

Туск предложит план по гибкому продлению сроков Brexit

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Туск предложит план по гибкому продлению сроков Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск готов предложить ЕС предоставить Великобритании "гибкое" продление сроков Brexit на год, сообщает телеканал BBC со ссылкой на источники.

Согласно его плану, Великобритания сможет покинуть ЕС и до истечения этого срока в случае, если ее парламент одобрит сделку с Брюсселем.

Д.Туск планирует сказать лидерам ЕС на саммите по Brexit 10 апреля, что подобное продление позволит избежать необходимости продлят сроки выхода Великобритании каждые несколько недель, отмечает газета The Guardian.

Для реализации плана необходима поддержка всех 27 стран, остающихся в ЕС после Brexit.

В британских СМИ предложение Д.Туска получило название flextension, составленное из слов "гибкий" и "продление".

Д.Туск намерен создать максимально гибкие условия для Великобритании, чтобы Лондон не мог утверждать, что Брюссель загнал его в ловушку, отмечает The Guardian.

Такое предложение, отмечает газета, может вызвать озабоченность в ряде стран ЕС. Так, европейские политики могут быть недовольны тем, что с продлением Brexit Великобритания получит возможность продолжать оказывать влияние на долгосрочные планы ЕС.

Если Брюссель применит план Д.Туска, но Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент 23 мая 2019 года, но ее евродепутаты сложат свои полномочия, как только Великобритания выйдет из ЕС, отмечает The Guardian. По данным газеты, места британских депутатов займут депутаты из остающихся стран ЕС.

Хотя возможность переноса Brexit на длительный срок и беспокоит европейских политиков, они, как и многие британские депутаты, очень опасаются последствий выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем. Такая ситуация, по их мнению, создаст проблемы для бизнеса, отмечает BBC.

По данным BBC, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует написать Д.Туску письмо, в котором она изложит предложения правительства по Brexit.

Также письмо Т.Мэй напишет и лидеру британской оппозиции Джереми Корбину, сообщает The Guardian. По ее данным, в нем она изложит предложения правительства Великобритании по Brexit.

Британская Консервативная партия, возглавляемая Т.Мэй, и Лейбористская партия, лидером которой является Дж.Корбин, в настоящее время сотрудничает, чтобы найти выход из ситуации с Brexit.

В начале недели лидеры обеих партий провели встречу, по итогам которой какого-либо плана по Brexit представлено не было. В четверг прошла 4,5-часовая встреча представителей обеих партий, новая встреча должна состояться в пятницу.

На данный момент Великобритания обязана покинуть ЕС 12 апреля, если британское правительство не предоставит ЕС каких-либо планов по дальнейшим действиям. Члены британского парламента в среду согласовали инициативу, которая требует от Т.Мэй просить у ЕС продления сроков Brexit.

Т.Мэй неоднократно заявляла, что Великобритании потребуется продление сроков Brexit, чтобы страна смогла покинуть ЕС с соглашением. В то же время, согласно ее заявлениям, продление сроков Brexit не должно быть продолжительным.

Решение ситуации с Brexit ожидается на внеочередном саммите ЕС, который пройдет 10 апреля в Брюсселе.

Теги: #великобритания #ес #brexit #туск
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