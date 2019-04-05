Политика

10:40 05.04.2019

Порошенко считает необходимым ввести сдачу анализов для кандидатов на пост президента на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости

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Порошенко считает необходимым ввести сдачу анализов для кандидатов на пост президента на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости

Президент Украины Петр Порошенко считает целесообразным внести изменения в законодательство с тем, чтобы сделать обязательным условием сдачу анализов для кандидатов на пост главы государства на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости.

"Я с большим пониманием и одобрением отнесся к предложению теперь уже господина Зеленского по медицинскому освидетельствованию относительно отсутствия алкогольной и наркотической зависимости. Две ключевые позиции: это должны быть независимые и сертифицированные медицинские учреждения", - сказал он журналистам в пятницу на НСК "Олимпийский" после сдачи анализов в медицинском пункте комплекса.

П.Порошенко подчеркнул, что сразу же дал разрешение на проведение исследований. "Я даже не знаю, какие клиники, четыре или пять, они разные (брали образцы на анализы - ИФ)", - добавил он.

Президент также отметил, что, по словам медиков, первые результаты будут обнародованы буквально через несколько минут, вторые - через несколько часов и "дальше будет обсуждаться в кругу медицинском".

"Я считаю, что это абсолютно необходимая позиция. Я бы внес соответствующие изменения в законодательство, сделав бы эту процедуру обязательной, потому что вопрос отсутствия алкогольной и наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос национальной безопасности … это вопрос, важный для общества", - подчеркнул П.Порошенко.

По итогам обработки 100% электронных протоколов, в первом туре выборов шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, действующий президент П.Порошенко - 15,95%.

Согласно законодательству, второй тур президентских выборов должен состояться 21 апреля.

Теги: #дебаты #порошенко #украина #выборы
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