Политика

10:33 05.04.2019

Быстрый тест показал отсутствие психоактивных веществ в организме Порошенко

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Быстрый тест показал отсутствие психоактивных веществ в организме Порошенко

Результаты быстрого теста анализов кандидата на пост президента Украины, действующего главы государства Петра Порошенко показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества, сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

"Мы использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать: ни одного психоактивного вещества найдено не было", - сказал В.Ярый на брифинге в пятницу в Киеве.

Теги: #дебаты #порошенко #украина #выборы
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