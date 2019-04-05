Быстрый тест показал отсутствие психоактивных веществ в организме Порошенко

Результаты быстрого теста анализов кандидата на пост президента Украины, действующего главы государства Петра Порошенко показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества, сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

"Мы использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать: ни одного психоактивного вещества найдено не было", - сказал В.Ярый на брифинге в пятницу в Киеве.