Законодательство предусматривает два вида дебатов, один из которых является обязательным - эксперты

Украинское законодательство предусматривает две разновидности предвыборных дебатов кандидатов в президенты, лишь один из которых является обязательным, при этом он может пройти на НСК "Олимпийский" при обоюдном согласии кандидатов, говорится в комментарии юридической компании "Ильяшев и партнеры", предоставленном агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Одна разновидность - это обязательные предвыборные теледебаты с установленным временем проведения. Вторая разновидность - это публичный обмен мыслями между двумя сторонами на определенную тему, дискуссия, и тому подобное, которые также можно называть словом "дебаты", - говорится в комментарии.

Обязательные теледебаты должны проходить в последнюю пятницу перед днем голосования с 19:00 до 22:00. "Организатор - Национальная телекомпания Украины. Место проведения теледебатов законодательством не установлено, то есть организатор имеет право сам определить место. Если есть два кандидата, которые изложили свое пожелание, чтобы такие теледебаты состоялись на НСК "Олимпийском", то это не запрещено законодательством", - отмечают в юридической компании.

В комментарии подчеркивается, что обязательные теледебаты, которые проходят в последнюю пятницу перед днем голосования, финансируются из государственного бюджета.

"Если кандидаты хотят проводить какие-то другие дискуссии в другие дни и в других местах, называя их "дебатами", то они могут это делать, приглашать журналистов, но это все будет проходить не за счет государственного бюджета Украины, а за счет избирательных фондов соответствующих кандидатов. И здесь уже кандидаты могут и выдвигать условия, и согласовывать повестку дня, и определять как именно их проводить", - отмечают в юридической компании.

Национальная телекомпания Украины обязана организовать и провести обязательные теледебаты, за счет государственного бюджета, и обеспечить их трансляцию в прямом эфире по телевидению. "Если же один из кандидатов не придет, то все время отдается другому кандидату и он тратит его на свою предвыборную агитацию", - говорится в комментарии.

Второй тур президентский выборов в Украине, согласно законодательству, должен пройти 21 апреля.