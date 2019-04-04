Политика

18:48 04.04.2019

Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов

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Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов

Кандидат в президенты Украины шоумен Взадимир Зеленский предложил занявшей третье место в президентской гонке лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" предстоящих дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.

"Для избежания подкупов, провокаций, административного давления, мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Ждем ответ на протяжении 24 часов", - сказал В.Зеленский в видеообращении, обнародованном на его странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #зеленский #тимошенко #украина #выборы #дебаты #порошенко
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