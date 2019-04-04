В штабе Зеленского пригласили Порошенко в 8.00 пятницы сдать анализы в лаборатории "Eurolab", а не на НСК "Олимпийский"

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского выступил с предложением для кандидатов в президенты сдать анализы в независимой лаборатории во избежание каких-либо фальсификаций.

"При всем уважении к "Олимпийскому", я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Eurolab – это абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять", - сказал политконсультант и советник штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков журналистам в четверг.