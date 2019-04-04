Политика

18:00 04.04.2019

Тимошенко: 2,5 млн голосов мало для победы, но достаточно для работы во имя свободной и счастливой Украины

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Тимошенко: 2,5 млн голосов мало для победы, но достаточно для работы во имя свободной и счастливой Украины

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко поблагодарила всех, кто поддержал ее в первом туре президентских выборов в Украине, прошедших 31 марта.

"Этот пост - благодарность всем, кто поддерживал меня во время выборов, кто помогал и переживал за меня. Благодарность украинцам и благодарность команде… Мы получили больше чем 2,5 миллиона голосов. Этого оказалось мало для победы, но этого достаточно для нашей работы во имя свободной и счастливой Украины", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По ее словам, сейчас в Украине "наступают непростые времена". "Мы стоим перед огромными вызовами и проблемами, которые подавляющим большинством политиков даже не осознаются. И только мы можем их преодолеть. Посреди этого беспорядка, хаоса и общего бедлама должна быть сила, которая даст Украине шанс. Мы - эта сила и мы - этот шанс… Мы чрезвычайно нужны сегодня нашей родной, нашей лучшей в мире Украине. И она нам нужна - сильная, хорошая, независимая, демократическая. Поэтому выбор у нас лишь один: только вперед!", - добавила Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, по итогам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией, в первом туре президентских выборов за Ю.Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей. Таким образом, она заняла третье место после кандидатов Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, которые вышли во второй тур выборов, запланированный на 21 апреля.

Теги: #тимошенко #украина #выборы
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