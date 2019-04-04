Политика

17:31 04.04.2019

В штабе Зеленского просят расценивать как провокации комплименты их кандидату от "токсичных" людей

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В штабе Зеленского просят расценивать как провокации комплименты их кандидату от "токсичных" людей

К комплиментам в адрес кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского от "токсичных" для украинского общества людей нужно относиться очень осторожно, отмечает советник кандидата Ирина Венедиктова.

"Что касается комплиментов, которые раздают налево и направо много разных людей. Я прошу всех избирателей воспринимать разные комплименты, особенно от людей, токсичных для украинского общества, украинского народа, а иногда даже от людей, которые угрожают нашей целостности, очень осторожно. Рассматривать их с определенной стороны, как провокацию", - сказала она на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Комплименты от разных сил, от разных людей - это не значит, что они наши партнёры или друзья", - добавила И.Венедиктова.

Теги: #зеленский #украина #выборы
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