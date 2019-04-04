У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

В команде кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского пока не говорят, согласится ли их кандидат участвовать в дебатах 19 апреля, в то же время в команде действующего главы государства заверяют, что Петр Порошенко намерен участвовать в них.

"Есть вопросы, которые нужно задавать сугубо кандидатам. У нас Владимир Александрович - человек, который принимает решения. И это решение будет исходить только от него. И вы услышите это от него", - сказала советница кандидата Владимира Зеленского Ирина Венедиктова на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Позиция Петра Порошенко заключается в том, что дебаты на стадионе никак не отменяют необходимость дебатов, которые предусмотрены действующим законодательством. Потому Порошенко планирует участвовать в дебатах, предусмотренных законом", - заявил в свою очередь советник президента Украины П.Порошенко Ростислав Павленко.