Политика

16:46 04.04.2019

Порошенко готовий оплатити половину витрат на проведення дебатів на "Олімпійському"

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Порошенко готовий оплатити половину витрат на проведення дебатів на "Олімпійському"

Кандидат у президенти України, нинішній глава держави Петро Порошенко готовий оплатити зі свого виборчого фонду половину суми, необхідної для проведення дебатів на стадіоні "Олімпійський", заявив спікер виборчого штабу П.Порошенка Олег Медведєв.

"Петро Порошенко, безумовно, готовий взяти на себе половину таких витрат за оренду стадіону та пояснити походження цих грошей", - сказав О.Медведєв на брифінгу в четвер у Києві.

За його словами, штаб П.Порошенка розраховує, що кандидат в президенти України Володимир Зеленський заплатить другу половину за оренду і "також відзвітує, звідки ці гроші надійшли до виборчого фонду".

"З точки зору здорового глузду, якщо взагалі дебати на стадіоні вкладаються в здоровий глузд, але стадіон, так стадіон, то, напевно, має бути і рівномірна присутність уболівальників. Не може бути, щоб 60 тис. були від одного кандидата, а 10 тис . - від іншого, тобто аудиторія має бути розділена пропорційно", - сказав О.Медведєв.

Він зазначив, що теоретично "кандидати мають заплатити оренду, викупити квитки й, очевидно, роздати ці квитки своїм прихильникам, і запросити їх на дебати".

Теги: #дебати #порошенко #вибори #україна
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