Политика

17:05 04.04.2019

В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

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В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

Никаких условий для проведения дебатов кандидатов в президенты Украины ставить нельзя, полагают в избирательном штабе кандидата на пост главы государства Петра Порошенко.

"Очень часто во время предвыборных кампаний команды кандидатов, кандидаты и избиратели очень часто друг друга обижают, но сейчас, после выборов (первого тура выборов - ИФ) такая эмоция должна, безусловно, уйти. Мы считаем, что никаких условий не может быть для проведения дебатов", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, есть избиратели П.Порошенко и В.Зеленского, и "речь идёт не о том, как мы должны удовлетворить друг друга, извиниться, самим извинить кого-то, речь идёт о том, что общество хочет дебатов, независимо от капризов кандидатов".

О.Медведев отметил, что можно обсуждать регламент, как провести дебаты, какие темы выбрать, какой хронометраж и порядок проведения.

"Здесь тоже не нужно изобретать велосипед, есть требования украинского законодательства, есть опыт проведения дебатов... Мы должны обсудить, как организовать дебаты так, чтобы обсудить важные темы, чтобы ведущие были непредвзяты, чтобы кандидаты имели равные возможности... а ставить какие-то оговорки - извинитесь за то, извинитесь за это - я считаю, это несерьёзно, это лишь один из способов, чтобы избежать дебатов", - сказал О.Медведев.

Теги: #зеленский #олег_медведев #украина #выборы #дебаты #порошенко
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