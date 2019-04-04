Политика

16:30 04.04.2019

Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов на "Олимпийском"

1 мин читать
Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов на "Олимпийском"

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко готов оплатить из своего избирательного фонда половину суммы, необходимой для проведения дебатов на стадионе "Олимпийский", заявил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

"Петр Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину таких расходов за аренду стадиона и пояснить происхождение этих денег", - сказал О.Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, штаб П.Порошенко рассчитывает, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заплатит вторую половину за аренду и "также отчитается, откуда эти деньги поступили в избирательный фонд".

"С точки зрения здравого смысла, если вообще дебаты на стадионе вкладываются в здравый смысл, но стадион, так стадион, то, наверное, должно быть и равномерное присутствие болельщиков. Не может быть, чтобы 60 тыс. было от одного кандидата, а 10 тыс. – от другого, то есть аудитория должна быть разделена пропорционально", - сказал О.Медведев.

Он отметил, что теоретически "кандидаты должны заплатить аренду, выкупить билеты и, очевидно, раздать эти билеты своим сторонникам, и пригласить их на дебаты"

Теги: #дебаты #олимпийский #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 04.04.2019
У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

17:21 04.04.2019
У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

17:05 04.04.2019
В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

17:04 04.04.2019
В штабе Зеленского просят расценивать как провокации комплименты их кандидату от "токсичных" людей

В штабе Зеленского просят расценивать как провокации комплименты их кандидату от "токсичных" людей

16:59 04.04.2019
В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

16:52 04.04.2019
В аптеках погасили более 12% е-рецептов – компания Helsi

В аптеках погасили более 12% е-рецептов – компания Helsi

16:45 04.04.2019
Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины

Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины

16:42 04.04.2019
В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

16:28 04.04.2019
В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

16:18 04.04.2019
Стало известно, кто будет ведущим дебатов между Порошенко и Зеленским

Стало известно, кто будет ведущим дебатов между Порошенко и Зеленским

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НОТУ обязательно подготовит проведение дебатов 19 апреля - Аласания

Минюст требует от Москвы немедленно вернуть 113 осужденных украинцев, незаконно содержащихся в РФ или в Крыму

Медведев: президент Порошенко в пятницу утром ожидает Зеленского в медпункте "Олимпийского" для дачи анализов

Порошенко подписал национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2019 год

Зеленский считает, что победить в войне на Донбассе можно дипломатией, экономическим ростом и укреплением армии

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко готовий оплатити половину витрат на проведення дебатів на "Олімпійському"

В штабе Порошенко ратуют за несколько раундов дебатов

НОТУ обязательно подготовит проведение дебатов 19 апреля - Аласания

Минюст требует от Москвы немедленно вернуть 113 осужденных украинцев, незаконно содержащихся в РФ или в Крыму

Медведев: президент Порошенко в пятницу утром ожидает Зеленского в медпункте "Олимпийского" для дачи анализов

Порошенко подписал национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2019 год

Зеленский считает, что победить в войне на Донбассе можно дипломатией, экономическим ростом и укреплением армии

Европарламент одобрил меру, позволяющую безвизовый въезд в ЕС британцам после Brexit

Любые объединения под названием "Слуга народа" в местных советах сейчас являются фейком и манипуляцией

Потенциальная победа Зеленского вряд ли окажет немедленное влияние на экономическую и фискальную политику Украины – Moody`s

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА