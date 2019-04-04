Политика

16:16 04.04.2019

В штабе Порошенко ратуют за несколько раундов дебатов

1 мин читать
В штабе Порошенко ратуют за несколько раундов дебатов

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко предлагают провести несколько раундов дебатов кандидатам на пост главы государства.

"Мы очень серьезно относимся к этому проекту, и считаем, что дебаты должны быть вообще не одни, а надо провести как минимум несколько раундов таких дебатов и обсудить, прежде всего, в блоках на этих дебатах те темы, которые относятся к конституционным полномочиям президента", - сказал спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, во время дебатов необходимо обсудить такие блоки как оборона и безопасность, вопросы внешней политики и третий блок, связанный с гарантированием прав и свобод граждан.

"Считайте, что оно (предложение о проведении нескольких раундов дебатов штабу Владимира Зеленского – ИФ) уже есть. И только одни дебаты на стадионе, другие должны быть классическими дебатами так, как это происходит в большинстве европейских стран – такова наша позиция", - сказал О.Медведев.

По словам спикера штаба, дебаты – это не "95 квартал", это серьезный разговор между кандидатами, потому что избирательная кампания – это тот период времени, "который определяет будущее страны на годы, а возможно, и на десятилетия".

Теги: #дебаты #порошенко #украина #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 04.04.2019
У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

17:21 04.04.2019
У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

17:08 04.04.2019
У президента Порошенко до конца избирательной кампании запланированы международные визиты

У президента Порошенко до конца избирательной кампании запланированы международные визиты

17:05 04.04.2019
В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

17:04 04.04.2019
В штабе Зеленского просят расценивать как провокации комплименты их кандидату от "токсичных" людей

В штабе Зеленского просят расценивать как провокации комплименты их кандидату от "токсичных" людей

16:59 04.04.2019
В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

16:52 04.04.2019
В аптеках погасили более 12% е-рецептов – компания Helsi

В аптеках погасили более 12% е-рецептов – компания Helsi

16:46 04.04.2019
Порошенко готовий оплатити половину витрат на проведення дебатів на "Олімпійському"

Порошенко готовий оплатити половину витрат на проведення дебатів на "Олімпійському"

16:45 04.04.2019
Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины

Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины

16:42 04.04.2019
В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НОТУ обязательно подготовит проведение дебатов 19 апреля - Аласания

Минюст требует от Москвы немедленно вернуть 113 осужденных украинцев, незаконно содержащихся в РФ или в Крыму

Медведев: президент Порошенко в пятницу утром ожидает Зеленского в медпункте "Олимпийского" для дачи анализов

Порошенко подписал национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2019 год

Зеленский считает, что победить в войне на Донбассе можно дипломатией, экономическим ростом и укреплением армии

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов на "Олимпийском"

В команде Порошенко выступают за проведение раундов дебатов – на НСК"Олимпийский" и 19 апреля в НОТУ

НОТУ обязательно подготовит проведение дебатов 19 апреля - Аласания

Минюст требует от Москвы немедленно вернуть 113 осужденных украинцев, незаконно содержащихся в РФ или в Крыму

Медведев: президент Порошенко в пятницу утром ожидает Зеленского в медпункте "Олимпийского" для дачи анализов

Порошенко подписал национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2019 год

Зеленский считает, что победить в войне на Донбассе можно дипломатией, экономическим ростом и укреплением армии

Европарламент одобрил меру, позволяющую безвизовый въезд в ЕС британцам после Brexit

Любые объединения под названием "Слуга народа" в местных советах сейчас являются фейком и манипуляцией

Потенциальная победа Зеленского вряд ли окажет немедленное влияние на экономическую и фискальную политику Украины – Moody`s

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА