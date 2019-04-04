НОТУ обязательно подготовит проведение дебатов 19 апреля - Аласания

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) телевидение обязательно подготовит проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко 19 апреля, заявил ее глава Зураб Аласания.

"19 числа между 20 и 21 часом дебаты будут проведены в любом варианте, даже независимо от того, будут ли кандидаты. Мы должны это время забронировать именно под это. И в это время у нас будут или нейтральные картинки, если не явятся кандидаты, но они будут проведены. Мы будем готовы к участию обоих кандидатов в любом варианте", - сказал З.Аласания на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он пояснил, что постановление Центральной избирательной комиссии от 2014 года детально прописан порядок проведение дебатов.

"Там не предусмотрены свободные форматы, даже с ведущими - а просто с модератором", - сказал глава НОТУ.

"К любым другим вариантам мы также готовы и также открыты к предложениям, которые прозвучали публично. Мы даже сегодня связались с обоими штабами и получили согласие на учредительную встречу", - заявил З.Аласания.