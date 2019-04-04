Минюст требует от Москвы немедленно вернуть 113 осужденных украинцев, незаконно содержащихся в РФ или в Крыму

Украина направила ноту Российской Федерации с требованием передать украинским компетентным органам 113 осужденных граждан Украины, которые незаконно содержатся на территории РФ и временно оккупированном Крыму, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"В Министерство юстиции Украины поступили обращения граждан Украины, осужденных приговорами украинских судов, которые в результате оккупации АР Крым и г.Севастополя приведены в соответствие с законодательством РФ так называемыми судебными органами, действующими на временно оккупированной территории Украины, а также граждан Украины, осужденных незаконными оккупационными органами в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации", - говорится на сайте Министерства юстиции дел Украины в четверг.

Сейчас эти граждане отбывают наказание в оккупированном Крыму или переведены на территорию РФ.

В ведомстве подчеркнули, что временно оккупированная территория Крыма является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины и любые органы на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными.

В Минюсте отметили, что граждане Украины незаконно лишены свободы и права отбывать наказание на территории Украины за преступления, совершенные ими на территории Украины, за которые они осуждены в соответствии с законодательством РФ.

"Украина требует от Российской Федерации немедленного возвращения своих граждан, которые незаконно содержатся в РФ и на оккупированной территории АР Крым в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права и международного права прав человека, и обеспечить им возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины согласно ее законодательству, а также реализовать свое право на рассмотрение дела установленным законом Украины судом", - подытожили в ведомстве.