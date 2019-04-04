Порошенко подписал национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2019 год

Президент Украины Петр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2019 год.

"Верю, что лондонский саммит НАТО является именно тем случаем, когда союзники по достоинству оценят вклад Украины в защиту Евроатлантического сообщества и начнут практическую дискуссию о предоставлении нашему государству ПДЧ. С верой в это подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО", - написал президент на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг, поздравляя НАТО с 70-летием.

По словам главы государства, Украина высоко ценит солидарность Альянса с Украиной и неизменную поддержку Украинского государства перед лицом агрессии России.

"Сегодня, когда российский агрессор цинично и дерзко нарушает нормы и правила, установленные в мире, движение в НАТО остается безальтернативным направлением для Украины, ее защиты и сохранения территориальной целостности. Уже сегодня мы готовы взять на себя долгожданные обязательства и приступить к выполнению плана действий по членству в НАТО", - подчеркнул П.Порошенко.

Также поздравил Альянс с 70-летием министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Семьдесят лет – это солидный возраст. Для любой международной организации. А особенно, если все эти 70 лет она реально защищает каждого своего члена и каждого их гражданина", - написал министр на своей странице в Фейсбук в четверг.

П.Климкин добавил, что военный потенциал, безусловно, важен, но общие ценности и желание их соблюдать – все же важнее.

"Много сделано, еще больше впереди. Включая с новыми перспективными членами", - резюмировал глава МИД Украины.

Как сообщается, Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина - НАТО (ГНП) является программой стратегических реформ и других мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в НАТО. Основной акцент в ГНП сделан на достижении соответствия критериям членства в НАТО, укреплении демократии, политической, экономической, судебной реформах, реформах избирательного законодательства, образования, науки, здравоохранения, росте экономики, борьбе с коррупцией, повышении благосостояния граждан, а также реформе сектора безопасности и обороны - в соответствии с рекомендациями Альянса, а также переводе Вооруженных сил на стандарты НАТО.