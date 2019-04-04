Политика

14:13 04.04.2019

Европарламент одобрил меру, позволяющую безвизовый въезд в ЕС британцам после Brexit

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Европарламент одобрил меру, позволяющую безвизовый въезд в ЕС британцам после Brexit

Европарламент в четверг принял меру, позволяющую британцам приезжать в ЕС без визы даже в случае Brexit без соглашения, сообщает пресс-служба парламента.

За меру проголосовали 502 члена парламента, против нее - 81 депутат, воздержались 29.

Европарламент подчеркивает, что безвизовые условия будут действовать только в том случае, если Великобритания также не введет визы ни для одной из стран-членов ЕС.

"Граждане Великобритании смогут на короткий период въезжать в ЕС без визы при условии, что граждане ЕС смогут на таких же условиях приезжать в Великобританию", - говорится в сообщении Европарламента.

Мера будет применяться со дня, когда Великобритания покинет ЕС. В настоящее время ближайшей возможной датой Brexit является 12 апреля.

Граждане Великобритании смогут находиться в ЕС на протяжении 90 дней подряд в любой 180-дневный период.

После одобрения парламента законопроект должен официально одобрить совет министров ЕС, и до 12 апреля он будет внесен в Официальный журнал ЕС для того, чтобы ЕС к этой дате был готов к Brexit без соглашения.

Это решение по визам будет применяться для всех стран-членов ЕС за исключением Ирландии, где действует собственная визовая политика в отношении Великобритании. Также решение распространяется на страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Теги: #великобритания #ес #европарламент #brexit
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